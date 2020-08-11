Kurallara uyarak başarılı oluruz

KIRIKKALE'DE, denetimden sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş Kırıkkale'de faaliyet gösteren AVM ve market işletmecilerine yönelik olarak, Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş başkanlığında bilgilendirme eğitimi düzenledi. Aslantaş, "Virüs ile mücadelede hepimiz kurallara uymalıyız. Ancak o zaman başarılı oluruz" dedi.Aslantaş, "İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgileri, oluşturulan merkezi veri tabanına kaydedilerek, tekrarlanması halinde cezai işlemler uygulanacak. Geçtiğimiz İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Türkiye genelinde bütün kamu kuruluşlarının sorumluları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve denetim ekiplerinin katılımıyla maske, hijyen ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. Bu denetimler sıklıkla sürdürülecek" dedi.Salgınla mücadelede Kırıkkale'nin pilot il seçildiğini anımsatan Aslantaş, "Memnuniyetle şunu görüyoruz ki esnafımız ve sokaktaki vatandaşlarımız bizimle iş birliği yapıyor. Hatta bunu daha sık yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Vatandaşlarımızdan ricamız, gördükleri ihlalleri lütfen 112'ye bildirsin" diye konuştu.