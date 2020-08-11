Sevdiklerimizi ve kendimizi koruyalım

ELMADAĞ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ilçede kurulan halk pazarları, kahvehaneler, iş yerleri, lokantalar, marketler, taksi ve otobüs durakları gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı. Denetimlere İlçe Kaymakamı Alper Tanrısever ve Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu da eşlik etti. Pandemi sürecinde son zamanlarda vaka sayılarının artarak devam ettiğini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği sürece toplumsal sağlığın korunabileceğini belirten Başkan Aşkın, "Hemşerilerimizin ilk günkü gibi gerekli hassasiyeti göstererek kurallara uyacağına inanıyorum. Sevdiklerimiz ve kendi sağlığımız için lütfen belirlenen kurallara uyalım" dedi ve denetimlerinin devam edeceğini belirtti.