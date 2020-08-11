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Yenimahalle’nin parkları yenileniyor

Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
Yenimahalle’nin parkları yenileniyor
YENIMAHALLE Belediyesi sıcak yaz günlerinde parklarda vakit geçiren vatandaşlar için düğmeye bastı. Parkları revizeye başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, parkların tadilat, sulama, temizlik ve yeşillendirme çalışmaları kapsamında yoğun bir mesaiye girdi. 460 park ve 2 milyon 600 bin metre kare yeşil alanıyla Yenimahallelilere huzurlu ve keyifli bir ortam sunan Yenimahalle Belediyesi, tüm parklarını tadilata aldı. İlçe genelindeki parklara periyodik olarak bakım yapan Yenimahalle Belediyesi, 190 kişilik ekiple, Batıkent, Şentepe, Yenimahalle Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Demetevler'de bulunan parklarda hummalı bir revize çalışması başlattı. Yürüyüş yollarını yenileyen ekipler bir yandan da eskiyen ahşapların değişimi, çocuk oyun gruplarının boya ve bakımı ile parklarda bitkisel yenileme yapıyor.
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Yenimahalle’nin parkları yenileniyor
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