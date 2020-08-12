Başkentte koronavirüs tedbirleri denetlendi

"SAĞLIK için, hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan koronavirüs tedbirleri denetimi kapsamında Çankaya'da uygulamalar yoğunlaştırıldı. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta ana caddeler olmak üzere ilçenin yaya ve trafik yoğunluğu fazla olan bölgelerinde uygulama yapıyor. Yaya ekipler, belirlenen güzergah boyunca maske takmayan vatandaşları ikaz ediyor, sosyal mesafe uyarısında bulunuyor. İkazları dinlemeyen vatandaşlara ise idari para cezası kesiliyor. Öte yandan, polis araçlarından sürekli temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemine ilişkin anonslar yapılıyor. Araç yoğunluğu olan caddelerde yapılan denetimlerde ise sürücü ve yolcular maske ve mesafe konusunda ikaz ediliyor. Güvenpark'taki uygulamada atlı polisler de görev aldı.