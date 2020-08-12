Diego Angelo imzayı attı

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Süper Lig'de Eskişehirspor, Antalyaspor ve Kayserispor formaları giyen Diego Angelo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın da yer aldığı imza töreninde Angelo, kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Cavcav, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, transferin her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.GENÇLERBİRLİĞİ, 26 yaşındaki futbolcusu Soner Dikmen'in sözleşmesini de uzattı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen ve geçen sezon A takım forması da giyen Soner'le 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Geride kalan sezonda Gençlerbirliği formasıyla 10 resmi maça çıkan Soner, bunların 6'sında ilk 11'de forma giymişti.