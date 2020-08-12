Gençler ASELSAN MTAL’ı tercih etti

GEÇEN yıl 0,46'lık yüzdelik dilimden öğrenci alınan okulu bu yıl 0,33'lük yüzdelik dilimden öğrenci tercih etti. MEB ile ASELSAN arasında savunma sanayiine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında bu alandaki ilk mesleki ve teknik Anadolu Lisesi 2019 yılında kuruldu. ASELSAN MTAL ile ilk defa bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yüzde 1'lik dilimden öğrenci girdi. ASELSAN MTAL'nın ikinci yılında başarı artarak devam etti. Geçen yıl 0,46'lık yüzdelik dilimden öğrenci alınan okulu bu yıl 0,33'lük yüzdelik dilimden öğrenci tercih etti. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "ASELSAN lisesine olan ilginin her geçen yıl daha da arttığını bildirdi.ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Savunma Elektronik Sistemleri' ve 'Savunma Mekanik Sistemleri' olmak üzere iki dalda, 5 yıllık, seçkin bir eğitim içeriğine sahip. Her iki dalın öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir çalışma ekibiyle özel olarak geliştirildi. Alan ve dal derslerinden bazıları ASELSAN eğiticileri tarafından verilecek şekilde planlandı, okul öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerinin bir kısmı da ASELSAN uzmanları tarafından koordine edilecek. Okul bünyesindeki savunma sanayii odaklı atölye ve laboratuvarların kurulumu ve donatılması da ASELSAN, Savunma Sanayi Başkanlığı ve MEB ortaklığında gerçekleşecek.