Gölbaşı Belediyesi’nden istihdama tam destek

GÖLBAŞI Belediye'nin yürüttüğü Taş İşlemeciliği Teknisyenliği ve Veteriner Teknisyenliği bölümlerinin meslek liselerinde açılmasına ilişkin proje Belediye Meclis toplantısında onaya sunuldu. 17 kurum ile iş birliği halinde yürütülen projeye ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Başkan Ramazan Şimşek, Taş İşletmeciliği Teknisyenliği görüşmeleri devam ederken Tarım ve Hayvancılık, Veteriner Teknisyenliği alanında kalifiye eleman yetiştirecek okul ve arazi ile ilgili meclis üyelerine anlatımda bulundu. 150 dönüm arazi içerisinde bulunan okulun etrafında bulunan tarım arazilerinin kiralanarak bilinçli üreticilerin ülkeye kazandırılacağının altını çizen Başkan Şimşek, Türkiye'de 5'incisi açılacak olan meslek liselerinin de Gölbaşı'na kazandırmış olmanın önemine değindi.