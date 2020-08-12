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’de toplu asker uğurlamaları yasaklandı

Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Kırıkkale’de toplu asker uğurlamaları yasaklandı
KIRIKKALE Valiliği, koronavirüsü pandemisiyle mücadele kapsamında asker uğurlamasının yapılmayacağını bildirdi. Kırıkkale Valiliği tedbirlerini arttırıyor. Son zamanlarda kentte artan Kovid-19 pozitif vakalar nedeniyle başta sosyal mesafe olmak üzere gereken tedbirlere uyulmayan ve toplum sağlığı riske atılan toplu asker uğurlamalarının yapılmayacağı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Lütfen kurallara uyalım" ifadesi kullanıldı. İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, sosyal mesafe, maske ve hijyen denetimlerinin aralıksız devam ettiği ifade edildi. Kontrollü sosyal hayat için hep birlikte sahada oldukları aktarıldı.
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Kırıkkale’de toplu asker uğurlamaları yasaklandı
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