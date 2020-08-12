Meclis üyesinin Sincan talepleri

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Mustafa Ünver, soru önergesi verdi. Ünver, yüzme havuzunun açılması, bir caddeye hız kesici kasis konulmasını ve yağmurda dükkânlarını su basan esnafın sorunlarını meclise taşıdı. Ünver bu sorunları daha önce de önerge ile gündeme getirdiğini hatırlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, soru önergesine kısa süresi içinde cevap vereceğini söyledi. Mustafa Ünver'in Ağustos Ayı Toplantısının önceki gün yapılan ilk oturumunda okunan soru önersi şöyle:Sincan'da kaba inşaatı bitirilerek Büyükşehir'e devredilen ve inşaatın bitirilip hizmete açılmasında hiçbir engel bulunmayan yüzme havuzu hakkında 2019'da soru önergesi sunmuştum. Bugüne kadar hiçbir gelişme olmamıştır. Havuz atıl şekilde bırakılmıştır. Dolayısıyla malzemeler çalınmaktadır. Bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelmektedir. Ayrıca Sincan Belediyesi yüzme havuzunun devrini talep etmiştir. Havuz hizmete ne zaman açılacaktır?Sincan, Fevzi Çakmak Mahallesi, Bucuk İlköğretim Okulu'nun olduğu bölgede ölümlü kaza olması hususunun önlenmesi için trafik işaret levhası ve hız kesici kasis konulmasını 8.1 2020'de soru önergesi vererek talep etmiştik. Ölümlü kaza olan 11. Cadde'ye kasis ve trafik levhası henüz konulmamıştır. Okullar açılmadan önce mutlaka kasis konulmalı.Yenikent'te bulunan küçük sanayi sitesinde her yağmurda dükkânları su basmaktadır. Esnaf mağdur olmaktadır. Sanayi sitesinin alt yapısının kontrol edilerek su basmasının önlenmesi için 2020'de soru önergesi vermiştim. Ancak bugüne kadar hiçbir şey yapılmamış olup esnaf bizden acil çözüm beklemektedir.