Pursaklar’da korona hijyen seferberliği

TÜM dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı Pursaklar Belediyesi, aldığı önlem ve sürdürdüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Hijyen konusunda yürüttüğü çalışmaları üst seviyede tutan Pursaklar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliğine devam ediyor. Ekipler tarafından koronavirüs salgınını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ilçe genelinde yıkanmadık mahalle, ilaçlanmadık cadde ve sokak bırakmıyor. Vatandaş sağlığını korumak, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yoğun mesai harcayan ekipler, ilçede steril hale getirilmedik nokta bırakmamak adına çalışmalarına soluksuz devam ediyor. İlçe genelinde geniş kapsamlı dezenfekte çalışmasına devam ederek günlük hayatta kullanılan yerler, ekipler tarafından buharlı araçlar eşliğinde antiseptik solüsyon ilaçlarıyla temizleniyor. Ekiplerin, ilçe genelindeki cadde ve sokakları koronavirüs tehdidi ilçe sınırlarından sökülüp atılana kadar temizleme çalışmalarının yoğunlaştırılarak devam edeceği kaydedildi.