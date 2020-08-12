Voleybolda alt liglerde fikstür çekildi

VOLEYBOLDA 1. Lig ve 2. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) YouTube kanalından canlı yayımlanan organizasyonla on-line yapıldı. Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.1. LİGKADINLAR 1. Lig A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 11 Ekim-19 Aralık 2020, 2. devre maçları 23 Ocak- 3 Nisan 2021 tarihlerinde oynanacak.Erkekler 1. Lig A ve B Grubu'nda ise 1. devre müsabakaları 10 Ekim- 20 Aralık 2020, 2. devre karşılaşmaları 24 Ocak-4 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.İlk hafta maçlarının programı şöyle:KADINLAR A GRUBU:İstanbul BBSK-İzmirspor Çiftlikköy Belediyesi-Mehmet Erdem Marmara Akademi Karşıyaka-Çanakkale Belediyesi Özel Gelişim Koleji- Büyükçekmece Voleybol Akademi Fenerbahçe-Edremit Belediyesi Altınoluk Göztepe-VakıfBankKADINLAR B GRUBU:OSB Teknik Koleji Gençlik- Bolu Belediyesi Adam Voleybol-Numune Gençlik Merinos-Sigorta Shop Kalecik Belediyesi TED Ankara Kolejliler- Pursaklar Voleybol İhtisas Sakarya Voleybol-Nevşehir Belediyesi Çukurova Belediyesi- AntalyasporERKEKLER A GRUBU:Alanya Belediyesi-Saint Joseph Ziraat Bankası-Global Connect Travel Düzce Konya Büyükşehir Belediyesi-Melikgazi Belediyesi Halkbank-Milas Belediyesi Maliye İhtisas-Jeopark Kula Belediyespor Kocaeli BŞB Kağıt Spor- Bigadiç BelediyesiERKEKLER B GRUBU:Malatya Büyükşehir Belediyesi-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Niksar Belediyesi-Asur Gençlik Erzin Yeşilkent Spor-Hatay Büyükşehir Belediyesi Yeni Kızıltepe Spor-Dinamik Gençlik Türşad-Cizre Belediyesi Akkuş Belediyesi-Şiran Akademi2. LİG2. LİG'DE ise müsabakalar kadınlarda 8, erkeklerde 6 grupta oynanacak. 11 ve 12 takımlı gruplarda ilk devre karşılaşmaları 11 Ekim'de başlayacak. Liglerde ikinci devre müsabakaları 7 Mart 2021'de sona erecek. Fikstür çekiminde 2. Lig'de kadınlarda 84, erkeklerde ise 58 takım yer aldı.