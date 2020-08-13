Ankaragücü’nün geleneksel sünnet şöleni

ANKARAGÜCÜ tribünlerinin sevilen isimlerinden Celal Oltulu ve Abdullah Karaata'nın geleneksel olarak düzenlediği 10. Ankaragücü Sünnet Şöleni gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını gölgesinde düzenlenen törende 52 çocuk sünnet ettirildi. Organizasyonu düzenleyen Celal Oltulu ve Abdullah Karaata, geleneksel olarak her sene yapmaya çalıştıkları sünnet şölenin bu yıl buruk geçtiğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle eğlencesiz yapılan sünnet töreninde 52 ihtiyaç sahibi çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Törende maske kuralına uyulduğu gözlemlendi.