Halime’ye hayatı dar ettiler

Yara üzerine yara açıldı. Mahalle baskını yenen Halime sonunda zor olan kararı verdi. Eşine hem boşanma hem de taciz davası açtı. Davalar devam ediyorAnkara'da yaşayan Halime Elvan Y. (34), 3 yıl önce dört yıllık erkek arkadaşı Hakan Y. (32) ve onun arkadaşı Okan D.'nin cinsel saldırısına uğradı. 2014'te Tekirdağ'da yaşayan Halime gitar kurusuna gitti orada arkadaşı vasıtası ile Konya'da yaşayan Hakan Y. ile tanıştı. Farklı şehirlerde yaşayan çift sosyal medya ve telefon üzerinden görüştü. Halime yeni bir hayat kurmak için Ankara'ya geldi. Hakan ile bu sürede görüşmeye devam etti. Halime'nin Ankara'ya taşındığını öğrenen Hakan annesinin hastalığını bahane edip iki kez Halime'nin evine geldi.Hakan, annesi ölmesine rağmen 2017 yılında 'annem hastanede yatıyor kalacak yerimiz yok arkadaşımla geliyoruz sabah erkenden çıkar gideriz' diyerek bir kez daha Halime'nin kapısını çaldı. Hasta kadının hatırına bir de kalacak yerleri yok diyerek gelmelerini kabul eden Halime başına geleceklerden habersizce gece Hakan ve Okan'ı eve aldı. O gece için "Dünyam başıma yıkıldı" diyen genç kadın hayatının alt üst olduğunu ifade etti.Olay 2 Temmuz 2017'de Halime'nin evinde gerçekleşti. Halime yaşadığı cinsel saldırıyı şöyle anlattı: "Eve geldiler. 'Üstümüzü bile çıkarmayız. Sabah erkenden çıkar hastaneye gideriz' dediler. Ben de yatak hazırlamak için odaya gittim. Hakan peşinden geldi cinsel birliktelik teklif etti reddettim. Zorla beni yatağa attı ve içeri arkadaşı da girdi. Ağlayınca arkadaşı 'Kız istemiyor, gideyim' dedi. Hakan arkadaşına da zorla 'Bal gibi istetecek' dedi. Şoka girdim korktum ağladım Hakan uyuyakaldı arkadaşını kovdum evden. Sonra Hakan'ı kaldırdım 'Neden yaptın' diye bağırdım 'Amma da abarttın' diyerek dalga geçti. 'Kimseye söyleme söylersen kötü olur' dedi. Aile baskısından korkup kimseye söylemedim"yaşanan olay sonrası Hakan'a hem de arkadaşına neden böyle bir şey yaptıklarını sordu. Uykuları kaçtı psikolojisi bozuldu. Ailesi mesajları gördü 'Ne yap et namusunu temizle evlen o adamla' dediler. Savcılığa şikâyette bulundu. Mahkeme Halime'nin sunduğu delilleri yeterli buldu ve dava açıldı. Dava devam ediyor. Saldırı sonrası yapılan yazışmalar mahkeme dosyasına eklendi. Yazışmalarda Hakan ve arkadaşı yaptıkları suçu yazışmalarda doğruladı.HALİME, istemeye istemeye tacizcisi ile evlenmek zorunda kaldı. Karşı taraf ta evliliği istemedi ama sırf Halime'nin şikâyeti geri çekmesi için formaliteden nikâh kıyıldı. Halime'ye nikâhtan çıkıp adliyeye davadan vazgeçme dilekçesi verdirdiler. Düğün ve kına sözü verildi. 'Hakan ceza almasın, şikâyetini geri çek diye evlendirdik biz sizi' dediler. Nikâh masrafları dahi Halime'ye yüklendi. Genç kızın dünyası ikinci kez başına yıkıldı. Maddi manevi zorlanan genç kadın boşanma davası açtı. Hayatını karartan ve resmiyetteki kocasının cinsel saldırı suçundan da ceza almasını istiyor. Anne ve babası ile arası düzelen kadın hayatına temiz bir sayfa açıp kendi ayakları üstünde durmayı hayal ediyor.KORKUP gizlemenin kendisine zarar verdiğini ifade eden kadın bu tarz olaya maruz kalan kadınlara seslendi: "Korkmayın, yaşadığınız olayı gizlemeyin. Saklayıp sonradan söylediğinizde siz suçlu durumunda oluyorsunuz. Sakın sessiz kalmayın avazınız çıktığı kadar bağrın ve o kişileri ifşa edin."