Hollywood’ta staj yapmak ister misin?

Sinemaseverler artık, yeni nesil görsel/işitsel ürünleri sinema salonları ve televizyon kanalları yerine tüketiciye daha çok kontrol imkânı sağlayan –Netflix gibi- internet altyapılı ortamları tercih ediyor. Video barındırma veya istek üzerine video sağlayan oluşumlar, yakın geçmişe kadar hâkim olan izleme alışkanlıklarının yerini aldı. Birbiriyle rekabet hâlinde olan bu platformlar, öne çıkabilmek için aralıksız bir üretim sürecine girmişlerdir ve bireysel girişimleri de desteklemeye başladı. Günümüzde görsel/işitsel işlerin üretimi tarihte hiç görülmediği kadar arttı.Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü'nde eğitimin ilk iki yılında öğrenciler endüstride kullanılagelen tekniklere dair temel derslerin yanı sıra görsel/işitsel alanlarda anlam yaratmaya yönelik teorik dersleri ve bu teorileri içselleştirmelerini sağlayacak tarihsel altyapıya hâkim hâle gelecek. Görsel/işitsel ortamlardan örneklerle eşliğinde verilecek dersler sayesinde öğrenciler anlatmak istedikleri hikâyeler için en uygun teknik imkânları seçebilir hâle gelecek ve video projeleriyle öğrendiklerini uygulama fırsatı yakalayabilecek. Dersler yüzde yüz İngilizce verilecek.Yönetmenlik, senaryo, ışık, görüntü yönetmenliği, kurgu, animasyon, film yapımcılığı ve alandaki akademik çalışmalara dair temel bilgileri edinen öğrencilerimizin, üçüncü sınıftan itibaren alanda çalışmak istedikleri konuyu belirleyip, zengin seçmeli ders havuzundan bu yönde faydalanmalarını beklemekteyiz. Örneğin, 2. sınıfta Animasyon Teknikleri ve Tarihi dersini alan bir öğrenci seçmeli ders havuzundan Stop Motion Animasyon, 3D Modelleme ve 3D Animasyon gibi dersleri seçerek alanında uzmanlaşacak. Öğrencilerimizin seçecekleri her alan için Türkiye'den ve dünyadan tanınmış profesyoneller ve akademisyenlerin rehberliğinde yoğun bir eğitim sağlanacaktır. Üniversitenin sağladığı imkânlar doğrultusunda öğrencileri zorunlu stajlarını -Hollywood da dâhil olmak üzere- dünyanın farklı yerlerinde yapma şansını yakalayabilecekler.