KEÇIÖREN Belediyesi tarafından hizmete açılan Alile Terapi Merkezi, vatandaştan gelen talepleri karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor. Bu kapsamda aile içi şiddet, iletişim problemleri, stres bozukluğu, sosyal medya bağımlılığı, sosyal izolasyon, kaygı bozukluğu, ebeveynlik tutumları, ergenlik dönemi problemleri, sınav ve okul kaygısı gibi bir çok problem için çözüm noktası olarak çalışıyor.Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Aile Terapi Merkezi'miz kadın, çocuk ve yetişkin olmak üzere 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Bu anlamda bireysel danışmanlık, aile ve çift danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, sosyal hizmet danışmanlığı, hukuk danışmanlığı, iş ve kariyer danışmalığı ve online terapi konularında vatandaşımızın yanındayız. Aile Terapi Merkezi'ndeki hizmet çeşitliliğinin artırılacağız" dedi.