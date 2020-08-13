Pursaklar’da esnaf ve vatandaşlara virüs uyarısı

PURSAKLAR'DA gerçekleştirilen kapsamlı denetimlere İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koçer, çok sayıda polis memuru ve zabıta ekipleri katıldı. İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe genelinde maske mesafe ve hijyen denetimi yaparak koronavirüse karşı vatandaşları uyardı.Kontrollü sosyal hayat önlemleri kapsamında ilçe genelinde özellikle kafe, restoran, marketler, cadde ve sokaklarda başta maske kullanımı olmak üzere sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik geniş çaplı denetim yapıldı. Denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, " Maske, Mesafe, Hijyen kurallarına hep birlikte uymamız gerekmektedir. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman büyük bir risk ortaya çıkıyor. Pursaklar'da denetimler önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde farkındalık oluşturmak, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır. Tüm hemşehrilerimizden rehavete kapılmamalarını ve kurallara azami derecede dikkat etmelerini önemle rica ediyorum'' diye konuştu.Vatandaşların ve esnafların salgın sürecini gereken tedbirleri uygulayarak geçirmeleri gerektiğini belirten Kaymakam Mehmet Yıldız; ''Pandemi tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Önlemlerimizi geçen haftalarda olduğu gibi tüm hassasiyetimizle sürdürelim. Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın uyarılarına harfiyen uyalım. Maskesiz kesinlikle sokağa çıkmayalım. Yapılan onca çaba ve çalışmanın bir anda yok olmasını hiç kimse istemez. O yüzden rehavete izin vermeden kuralları ilk gün ki sıklıkla uygulamaya devam etmeye gayret gösterelim'' dedi.