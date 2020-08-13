Yenimahalle hedefe kilitlendi

YENIMAHALLE Belediyesi kadın hentbol takımı lige dolu dizgin hazırlanıyor. Takım kadrosuna 3 sporcuyu dahil eden Yenimahalle Belediyesi, bu sezon transfer dosyasını kapattı. Görele Belediyesi'nden Beyza Karaçam, Mardin Başakspor'dan Buse Matlı ve Pazarspor'dan Mehtap Tezkorkmaz'ı kadroya dahil eden takım, sezon hazırlıklarına devam ediyor. Muğla Köyceğiz'de 10 günlük kampın ardından Ankara'ya dönen takım, yeni takım arkadaşlarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'nde hafta içi her gün çift antrenman yaparak Eylül ayında açılması beklenen sezona hazırlanıyor.Kamp boyunca hem vücutlarını forma sokan hem de moral depolayan 16 kişilik kadro, takıma dahil edilen taze kanlarla Ankara'da vakit kaybetmeden çalışmaya başladı. Sabahları kondisyon, akşamları da teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanlar yapan mavi beyazlılar, Türkiye Şampiyonluğu hedefine kilitlendi. Yeni kadro ve sezon planlaması hakkında bilgi veren Teknik Direktör Serdar Eler " Gerek teknik ekip, gerekse takım kadromuzla sezona çok sıkı hazırlanıyoruz. Sporcularımız özverili ve şampiyonluk için var gücüyle çalışıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Pandeminin seyrine göre sezon tarihi de netleşir ve hedefe yürürüz. Rehavet yok. Azim ve kararlılıkla şampiyon Yenimahalle olacak" dedi.