Hediye teyzeyi kaybettik

EMEKLİ öğretmen olduğunu söyleyen R.K., Antalya'dan gelerek 4 yıldır yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı Hediye Canefe'e tek başına yaşadığı Etimesgut Eryaman'daki evinde bakmaya başladı. Oğuz Ö., 1 Ağustos günü, daha önce eve taktırdığı güvenlik kamerasından R.K.'nın teyzesi Canefe'ye şiddet uyguladığını gördü. Görüntüden, bakıcının yatağında bulunan yaşlı kadına, yemek yedirdiği sırada tokat atıp, bardakla ağzına vurduğunu saptadı. Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine R.K. hakkında soruşturma başlatıldı.İstiklal Savaşı gazilerinden Lütfi Canefe'nin eşi olan Hediye Canefe, dün rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenefe'nin cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.