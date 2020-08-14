İngilizce odaklı üniversite

Okul yönetimi eğitim dili konusunda anlayışlarını ortaya koymak için yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunları yer verildi: "Üniversitemizin kuruluş amacı olan fark yaratma ilkesinin sınırlarını zorlamak için öncelikle öğrencilerimize sonra da son derece ciddi, aynı zamanda bilimsel ve insani bir anlayış güden bir eğitim öğretim altyapısına ihtiyaç duyuyoruz. Ankara Bilim Üniversitesi ailesi olarak bu topraklardaki binlerce yıllık kültür mirasımızın farkındayız. İnsanımıza gönül ve vefa borcumuzu ödemek, dünyada daha da çok "söz" sahibi olabilmek için çabalıyoruz. Bu nedenle sistemimizi en nitelikli biçimde ve İngilizce odaklı olarak kurguladık. Bizleri tercih eden ve bu heyecanlı yolda ilk günümüzden itibaren yanımızda yürüyecek olan öğrencilerimiz, kendilerini; geçmişlerini ve yarınlarını uluslararası bir iklimin içinde yeniden bulacak, inşa edecek, anlayacak ve kavrayacak.Ankara Bilim Üniversitesi'nde bütün bölümlerde dersler İngilizce olarak verilecek. Bu bizi ayrıcalıklı kılan özelliklerimizden yalnızca biridir ancak çok öne çıkanlardan. İngilizce bakımından desteğe ihtiyaç duyacağını tespit ettiğimiz öğrencilerimize Hazırlık Okulu açılacak. Bir ya da iki dönem yoğun biçimde; çok yönlü ve boyutlu planlanmış bir İngilizce programı sonrası fakültelerindeki eğitim öğretim süreçlerine devam edecekler. Hem anadillerinde hem İngilizce olarak kaleme alacakları gerçek hayata hazır oluş öykülerinin ilk sayfalarını çoktan yazacaklar. Dünyada söylenenleri; yazılanları, yazılıp silinenleri, anlatılanları ıskalamamak; öğrenmek, gelişmek, yeni olan her şeyi akıl ve gönül süzgecimizden geçirmek gerek. Bu bağlamda, olup bitenin nabzını tutarken, evrenin; insanın, hayatın dokusuna, derinliğine ve anlamına vakıf olmak isterken İngilizceye tam manasıyla hâkim olmak elzemdir. Bunun nedeni, İngilizcenin insanlığın en azından şimdilik ortak dili haline gelmiş olması."