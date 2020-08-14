Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Perseid meteor yağmuru nefes kesti

Perseid meteor yağmuru nefes kesti

Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, bu yıl da ’da 10 milyon yıl önce oluşan Kız Tepesi Tabiat Anıtı’nda fotoğraflandı

Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Perseid meteor yağmuru nefes kesti
Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos gecesi Türkiye'den ve Dünya'nın birçok ülkesinden gözlendi. Perseid ve Samanyolu'nun görkemli ışıltıları, Türkiye'de de başta Ankara'nın Nallıhan ilçesi olmak üzere birçok yerde gözlendi. Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmekte. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olmakta. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur.
ARKADAŞINA GÖNDER
Perseid meteor yağmuru nefes kesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA