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can dostlara sıcak bir yuva sağlıyor

’da kimsesiz sokak hayvanları sahiplendiriliyor. Barınakta137 hayvan sahiplendirildi

Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
Pursaklar can dostlara sıcak bir yuva sağlıyor
PURSAKLAR Belediyesi, sevgiye muhtaç kimsesiz sokak hayvanlarını sahiplendirmeye devam ediyor. Belediye ekipleri, yüzlerce kedi ve köpeğin hem yeni bir sıcak yuvaya kavuşmasına aracılık ediyor hem de vatandaşlara hayvan sevgisini aşılamayı hedefliyor. Cerrahi operasyonlardan medikal desteklere, fizik tedaviden çeşitli rehabilitasyon imkanlarına kadar her detayın düşünüldüğü Hayvan Barınağı ve Kedi evinde, Pursaklar Belediyesi aşılama, kısırlaştırma, küpeleme estetik ve hijyenik bakımı gibi birçok hizmeti de veriyor. Vatandaşlar, https://www.pursaklar. bel.tr/ internet sitesi üzerinden https:// sahiplendirme.pursaklar.bel.tr bölümüne tıklayarak can dostunu resmine ve özelliklerine bakarak sahiplenebiliyor. Pursaklar'da bulunan hayvan barınaklarında 187 köpek sahiplendirilirken, 40 Ankara Kedisi, 10 sokak kedisi olmak üzere 50 kedi, hayvan severler tarafından sahiplenildi.
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Pursaklar can dostlara sıcak bir yuva sağlıyor
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