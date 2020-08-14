Yenimahalle’de sel mağdurlarına destek

YENIMAHALLE Belediyesi, 11 Haziran Perşembe günü başlayan ve 3 gün süreyle Ankara genelinde etkili olan sağanak yağıştan etkilenen ailelere yardım elini uzatıyor. İlçede yağışların başladığı ilk andan itibaren gelen ihbarları değerlendirerek sel sularının boşaltılması, yıkılan istinat duvarlarının hafriyatı ve yeniden yapımı, selden zarar gören evlerin badana boya ve tadilat çalışmaları gibi tüm işlemlerini gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi, eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşları da unutmadı. İlçede sel felaketinin yaşandığı günden bu yana evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediyesi; Yenimahalle Merkez, Demetevler, Şentepe, Batıkent, Varlık ve Gazi mahallelerinde bulunan 51 haneye ihtiyaca göre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve kanepeden oluşan ev eşyalarını teslim etti.