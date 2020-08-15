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Başkan muhtarlarla buluştu

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Başkan Fethi Yaşar muhtarlarla buluştu
YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediyenin İlk Adım Salonu'nda düzenlenen kahvaltıda mahalle muhtarları ile bir araya geldi. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle sosyal hayattan uzaklaşıldığını, gelenek ve göreneklerin değişim gösterdiğini belirten Yaşar "Dünyada bu virüsün ne zaman biteceği belli değil. Belediyelerin, yerel yönetimlerin ve ailelerin bütçeleri bu süreçte büyük yara aldı" dedi. Aldığımız bilgiler dahilinde vaka görülen binaları baştan aşağı dezenfekte ediyoruz diyen Yaşar "Bu hastalıktan korunmanın üç yolu var; maske, sosyal mesafe ve temizlik. Haftanın 7 günü vatandaşın bildirimlerine geri dönüş yapıyoruz. Bu dönemde vatandaşa destek olmak için kolonya dezenfektan ve maske üretim atölyeleri kurduk. Taksi durakları, berberler ve kuaförler, muhtarlıklar, karakollar birçok noktada dağıtım gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
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Başkan Fethi Yaşar muhtarlarla buluştu
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