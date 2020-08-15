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Çiftçi babadan römorkta havuz

Başkentte yeni tip koronovirüs salgını dolayısıyla tatile çıkamayan iki çocuk babası Ümit , hem çocukları hem de yeğenleri için traktör römorkunu havuza çevirdi

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Çiftçi babadan römorkta havuz

Başkentin Gölbaşı ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesinde çiftçi Eker, Kovid- 19 salgını dolayısıyla tatile gidemeyince, çocuklarını yaz sıcağında serinletmek için ne yapabileceğini düşündü. Traktörünün römorkunu plastik poşetle kaplayan Eker, havuz ortamı oluşturarak hem çocuklarını hem de yeğenlerini mutlu etti.

ARTIK DENİZ İSTEMİYORLAR
Eker, hava sıcaklıklarındaki artıştan dolayı çocuklarının sürekli denize ve havuza gitmek istediğini anlattı. "Hastalıktan uzak tutmak için denizi çocukların ayağına getirdik. Çocuklar da çok memnun oldular. Tatile gitmeyi çok istiyoruz ama ülkemizde şu an koronavirüs var. Bu yüzden üzerimize düşen 'Evde kal' çağrısına uymak" ifadelerini kullanan Eker, havuzu yaptıktan sonra çocukların artık denize gitmek istemediğini söyledi

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Çiftçi babadan römorkta havuz
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