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Başkanı Demirbaş taburcu edildi

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş taburcu edildi
ÇUBUK'TA yeni tip koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Baki Demirbaş, taburcu edildi. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde tedavi gören ve sağlığına kavuşan Demirbaş, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarıyla vedalaşarak hastaneden ayrıldı. Hastane çıkışında Demirbaş'ı Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ve sporcular alkışlarla karşıladı. Hastanedeki tedavisinin tamamlandığını belirten Başkan Demirbaş, şöyle devam etti: "Bize bu süreçte duasını esirgemeyen ilçe halkımıza çok teşekkür ediyorum. Onların duaları ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile bugün taburcu oldum. Sağlığımız iyi, en kısa sürede de görevimizin başında olacağız."
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Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş taburcu edildi
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