Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş taburcu edildi

ÇUBUK'TA
yeni tip koronavirüs
tedavisi
gören
Belediye Başkanı
Baki
Demirbaş, taburcu edildi. Halil Şıvgın
Çubuk Devlet Hastanesinde tedavi
gören ve sağlığına kavuşan Demirbaş,
hastane yöneticileri ve sağlık
çalışanlarıyla vedalaşarak hastaneden
ayrıldı. Hastane çıkışında Demirbaş'ı
Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor
Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ve
sporcular alkışlarla karşıladı. Hastanedeki
tedavisinin tamamlandığını
belirten Başkan Demirbaş, şöyle
devam etti: "Bize bu süreçte duasını
esirgemeyen ilçe halkımıza çok
teşekkür ediyorum. Onların duaları
ve sağlık çalışanlarımızın özverili
çalışmaları ile bugün taburcu oldum.
Sağlığımız iyi, en kısa sürede de görevimizin
başında olacağız."