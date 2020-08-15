Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş taburcu edildi

yeni tip koronavirüstedavisigörenBelediye BaşkanıBakiDemirbaş, taburcu edildi. Halil ŞıvgınÇubuk Devlet Hastanesinde tedavigören ve sağlığına kavuşan Demirbaş,hastane yöneticileri ve sağlıkçalışanlarıyla vedalaşarak hastanedenayrıldı. Hastane çıkışında Demirbaş'ıÇubuk Belediyesi Engelsiz SporKulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit vesporcular alkışlarla karşıladı. Hastanedekitedavisinin tamamlandığınıbelirten Başkan Demirbaş, şöyledevam etti: "Bize bu süreçte duasınıesirgemeyen ilçe halkımıza çokteşekkür ediyorum. Onların dualarıve sağlık çalışanlarımızın özveriliçalışmaları ile bugün taburcu oldum.Sağlığımız iyi, en kısa sürede de görevimizinbaşında olacağız."