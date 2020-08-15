Doğal güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğrayan köprü

tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor. Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde yüzyıllardır tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu'nda ziyaretçiler doğa ve tarihle adeta baş başa kalıyor. Hitit dönemine ait sur duvarları, Frig Çağı'na ait yapı kalıntıları, Roma dönemine ait mezar ve antik yolunda yer aldığı alana çevre illerinden de gelen vatandaşlar, boş vakitlerini burada değerlendiriyor. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alanda ziyaretçilerin birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çekerken bazıları da olta balıkçılığı yapıyor. Tarih ve doğa güzelliklerinin bir arada olduğu alan drone ile havadan görüntülendi.