“Fuat hocanın artısı güçlü iletişim yeteneği”

Başkentin Süper Lig'deki temsilcilerinden Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert; yeni teknik direktörleri, kulübün ekonomik durumu ve gelecek sezonla ilgili düşüncelerini A SPOR'la paylaştı. Başkan Mert, teknik direktör İbrahim Üzülmez sonrası göreve getirdikleri Fuat Çapa hakkında, "Kasımpaşa'daki ikinci yarıdaki sergilediği performansla kendini bütün kamuoyuna ispatladı. Modern futbolu iyi oynatıyor. Yabancı dil konusunda yelpazesi geniş. Futbol-cularla iletişim konusunda çok iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Scout ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü belirten Mert, "3-4 tercümanın birden sahada olması ve oyunculara aktarma konusunda bazı sıkıntılara şahit oldum. Bu Fuat Hocanın artısı. Süper Lig'de 3-4 takım çalıştırmış bir isim. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Fuat Hocanın önerdiği futbolculara araştırma ekibimiz baktı. Bizim önerdiğimiz, isimleri de Fuat Hoca inceledi. Önümüzdeki günlerde toplantı yapıp bunları değerlendireceğiz. Ama öncesinde bizim transfer yasağımız var" diye konuştu.



ENGEL OLANLARIN KiM OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Eski yönetimin yaptığı yüksek bedelli transferlerden dolayı sıkıntı çektiklerini ifade eden Mert, "99 dakika oynamış Thomas Heurtaux 2 milyon 300 bin Euro, Alessio Cerci 1 milyon Euro, Tukasz Szukala'ya da 5 milyon TL borcumuz var. Yaklaşık 40 milyon TL'ye yakın ödeme yapmamız gerek transfer yasağını kaldırmak için. Bu Ankaragücü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 2020-2021 sezonunda alacağı rakama denk geliyor neredeyse. Çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk yarı çözmeye çalıştık ama olmadı. Engel olmaya çalışanlar var. Biz onları biliyoruz. Ama inşallah çözeriz" dedi.



TAKIM ÜCRETLERİNDE ADALETSİZLİK VAR

Futbolculardan indirim isteyeceklerini söyleyen başkan, "Takımdaki bazı futbolcuların aldığı rakamlarda adaletsizlik var. Bir oyuncu 300 bin Euro'ya oynarken, aynı mevkideki başka biri 700 bin Euro'ya oynayabiliyor. Bazı oyunculardan indirim isteyeceğiz" diye sözlerini noktaladı