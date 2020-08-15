Hamamarkası’nda tarih canlanıyor

Belediyesi, tarihi alanlara sahip çıkmaya devam ediyor. Tarihi Hamamarkası bölgesinde sokak sağlıklaştırma çalışmaları başladı. Tarihi bölge yeniden canlandı. Tarihi ve kültürel alanlara özel önem veren Altındağ Belediyesi, Hamamarkası bölgesinde yoğun bakım çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde bölgeyi tamamen yenileyen ekipler, tarihi dokuya sahip çıkmakla kalmadı, ziyaretçilerin otopark sıkıntısını da giderdi. Belediye Başkan Asım Balcı şu bilgileri verdi: "Bölgede sokakları taban tuğlası ile kaplıyor, gerekli yerlere dolgu yapıyor, gerekli yerlere ise kot ayarı yapıyoruz. Bölgede otopark olarak kullanılan 2 alanı ihtiyaca göre yeniden düzenledik. Uzunkavak Sokak'ta bulunan otopark ile Öksüzler Sokak ve Koyungözü Sokak arasındaki bölgede bulunan 2 otoparkımızda zeminleri düzenleyip, tabanları taban tuğlası ile kaplıyoruz. Böylece, bölge sakinlerinin ve buraya gelen ziyaretçilerin otopark sorununu büyük ölçüde çözmüş bulunuyoruz. Bölgedeki çalışmaların Koyungözü, Gelin, Eğriyol ve Cingöz sokaklarda devam ediyor."