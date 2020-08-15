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Kereste fabrikasında korkutan

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Kereste fabrikasında korkutan yangın
AKYURT'TA, kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu. Şeyhler Mahallesi Şeyhler Yolu Caddesi'nde bulunan tek katlı kereste fabrikasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede fabrikayı sardı. Binadan yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine, Akurt, Pursaklar ve Ankara Merkez İtfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu. Akyurt Kaymakamı Osman Altın ile Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
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Kereste fabrikasında korkutan yangın
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