Maske takmayanlar motivasyon bozuyor

GAZİ Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal, koronavirüse karşı uyulması gereken kuralların önemine dikkat çekti. Aksakal, "Biz bu önlemleri almak zorundayız. 'Bu ülkede bu olay tamamen kalktı' denilene kadar sen, ben, o yok, biz varız. Toplum olarak biz bir bütünüz ve bizim bir parçamız maske takmıyorsa biz de etkileniyoruz. O kişilerin de bu işin ciddiyetinin farkında olması lazım" dedi.

TEMELDE 3 ÖNERİ VAR

Aksakal, 'maske takın', 'fiziksel mesafeye uyun' ve 'hijyene dikkat edin' diye temelde 3 önerilerinin olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Hakikaten duyarlı, bunlara dikkat eden grup var. Onlar olmasaydı herhalde vaka sayılarımız bu sınırda kalmazdı. Maske, mesafe, hijyene dikkat eden, hatta uyaran kişilere teşekkür ediyorum. Başka bir grup var ki, önce sağlık personeli başta olmak üzere diğer maske takan kişileri biraz demoralize ediyor. Bu kişiler, söylediğimiz temel üç önlemi maalesef yeterli almıyor ve almama görüntüleri toplum içindeki diğer kişilerin motivasyonuna zarar veriyor. Biz bu önlemleri almak zorundayız. Maske takmama olayının altındaki gerçek neden nedir' bunun sosyolojik olarak incelenmesi lazım. Bu kişilere maske veriyorsanız ama takmıyorlarsa bunu inceleme sorumluluğumuz var."