Pursaklar’da eş zamanlı mücadele

virüs salgınına karşı ilçe genelinde amansız bir mücadele veren Pursaklar Belediyesi, sıcak havaların etkisi ile birlikte haşereyle mücadele çalışmalarına da hız verdi. Pursaklar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken vatandaşların sineksiz bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadelede de etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Covid-19 salgını dolayısıyla dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Pursaklar Belediyesi ekipleri, vatandaşların evlerinde ve açık alanlarda daha rahat hareket edebilmeleri için sivrisinek ve haşerelerle mücadeleyi de elden bırakmıyor. Belediye ekipleri tarafından; yeşil alan, ağaç, çöp bidonları, caddeler, sokaklar ve su birikintileri gibi tüm kaynakları haşereye karşı ilaçlanıyor. Ekipler, tüm mahallelerde sabah erken saatlerde başladıkları ilaçlama çalışmalarını gece geç saatlere kadar aralıksız sürdürüyor.