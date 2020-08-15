Taf yürüyüş kupası’nda evın rüzgarı

ANKARA'DAKI Naili Moran Atletizm Pisti'nde yapılan TAF Yürüyüş Kupası yarışmasında kadınlarda 5 bin metre, erkeklerde ise 10 bin metre üzerinden yapılan müsabakaya 22 yürüyüşçü katıldı. Kadınlarda Avrupa U20 ikincisi Evin Demir, 23:06.52'lik derecesiyle ilk sırayı elde ederken, Leyla Işık 26:29.40 ile ikinci, Seçil Akpınar da 26:55.67 ile üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ankara ili sporcusu Doha 2019'un beşincisi ve Türkiye rekortmeni Salih Korkmaz, 41:21.97'lik performansıyla ipi göğüsleyen isim oldu. Şahin Şenoduncu, 42:14.45 yürürken, Mert Atlı da 42:23.11'lik derecesiyle üçüncülüğü aldı. İlimizin diğer sporcusu Mustafa Özbek ise 45:31:29 derecesi ile dördüncü oldu.