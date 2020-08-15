Tartıştığı kardeşinin minibüsünü ateşe verdi

Delice ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı. Alevlerin apartmana sıçraması sonucu 2 evde maddi hasar oluştu Olay, Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'ndeki Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. isimli bir vatandaş, kardeşi Ali İhsan G. ile alacak-verecek meselesinden dolayı aralarında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında yolcu taşımacılığında kullanılan minibüse benzin döküp yaktı. İhbar üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Söndürme çalışmalarının ardından minibüs kullanılamaz hale gelirken, rüzgarın da etkisiyle alevlerin apartmana sıçraması sonucu 2 evde maddi hasar oluştu.