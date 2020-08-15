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Turizmciler 2021’e umutla bakıyor

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Turizmciler 2021’e umutla bakıyor
ANADOLU Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, alternatif turizm imkanları, destinasyonları ve sağlık turizmiyle Ankara'nın büyük bir potansiyeli barındığını belirterek, "Ankara, 2021'in parlayan yıldızı olacak. ifadesini kullandı. Akman, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid- 19 salgını nedeniyle sekteye uğrayan turizmde güvenlik, hijyen ve izolasyonun önem kazandığını, başta çadır turizmi olmak üzere kamping alanları, dağ evleri ve butik otellerin trend olduğunu bildirdi. Salgın nedeniyle insanların turizme ilişkin alışkanlıklarının da değiştiğine dikkati çeken Akman, "Ankara bu durumu fırsata çevirebilir. Alternatif turizm potansiyeli, destinasyonları ve sağlık turizmiyle Ankara turizmde büyük bir potansiyeli barındırıyor. Ankara, 2021'in parlayan yıldızı olacak" değerlendirmesinde bulundu. Birol Akman, Ankaralı turizmciler olarak salgınla mücadeleye yönelik tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini, başkentin güvenli turizmin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.
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Turizmciler 2021’e umutla bakıyor
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