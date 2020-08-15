, İngiltere'den 14 Ağustos 1947'de kazandığı bağımsızlığının yıl dönümü kutlamaları kapsamında, başkentte "Türklerin Gözünden Pakistan'ın Renkleri" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Anadolu Ajansı (AA) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Sergide, hattat İsmet Keten ve AA foto muhabiri Metin Aktaş'ın yanı sıra AA arşiv fotoğrafları ile Pakistanlı sanatçıların karelerinden oluşan 52 fotoğraf yer alıyor. Büyükelçi Gazi, "Sergilenen eserlerde, Pakistan'ın doğal güzelliği, insanlarının coşkusu, kültürünün çeşitliliği ve zenginliği gösteriliyor" dedi. Keten ile Aktaş'a değerli çalışmalarından ötürü plaket takdim edildi. Sergi, 20 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.