Ankara’da orman yangını

ilçesi Hüseyin Gazi Mahallesi'nde ormanlık alanda önceki gün çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Mahallede bulunan vatandaşların destek verdiği yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altında alındı. Yangın 1 saat 10 dakikalık mücadele sonrası kontrol altına alındı. Yangında, soğutma çalışmaları devam ederken, çok sayıda ağacın zarar gördüğü bildirildi. Mahalle sakinlerinden Harun Ertuğrul, çok tedirgin olduklarını söyleyerek, "Geçen sene de aynı şekilde gece aynı alan yanmıştı. Bizde müdahale için elimize kazma, kürek alarak gittik. Neden çıktığını tam olarak bilemeyiz. Orman benim evime bitişik, rüzgar güçlü olsa evimin içine bile girebilirdi" dedi.