Büyük buluşma

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Antalya'da kampta bulunan Serbest Milli Takımı'nı ziyaret etti. Aydın, 12-20 Aralık tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli sporcularla bir araya geldi. Teknik ekipten takımın son durumu hakkında bilgi alan Aydın, sporcularla sohbet etti. Yaklaşık 8 ay önce omzundan geçirdiği ameliyatın ardından antrenmanlara başlayan olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ile omzundan sakatlığı bulunan Avrupa şampiyonu Soner Demirtaş'la yakından ilgilenen Aydın, milli güreşçilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

ŞAMPİYONLAR İDMANDA BULUŞACAK



Taha Akgül sakatlığını atlattığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, Soner Demirtaş tedavisinin şu anda milli takım fizyoterapistleri tarafından devam ettiğini, durumunun kamp sonunda çekilecek ikinci MR'dan sonra belli olacağını ifade etti. Aydın, Kırkpınar başpehlivan Ali Gürbüz'ü milli takım kampına davet ettiklerini belirterek, Gürbüz'ün Taha Akgül'le antrenman yapacağını kaydetti. Başkan Musa Aydın, daha önce Kadın ve Grekoromen Milli Takımlarının antrenmanlarını da ziyaret etmişti.