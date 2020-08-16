Depremin merkez üssüne pedalladılar

17 AĞUSTOS
depreminde yaşamlarını yitirenleri anmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara'dan yola çıkan milli sporculardan oluşan AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı, sabah erken saatlerde depremin merkez üssü Gölcük ilçesine ulaştı. Kavaklı sahilinde bulunan anıtın önüne gelen 18 sporcuyu, burada AFAD dalış ekibi karşıladı.
Sporcular yanlarında getirdikleri karanfilleri dalış ekibine verdi. Karanfilleri alan AFAD dalış ekibi, deprem anıtı önünde anı dalışı yapıp deprem anıtının önünden denize girerek enkaza karanfilleri bıraktı. Farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Ömer Faruk Yıldız, "İlk gün tırmanış etapları boldu. Ankara, Bolu, Sakarya ve Gölcük etabını kazasız belasız geçtik. Ankara'dan 9 saatte geldik. Amacımız yaşamlarını yitirenleri anmak"
dedi.