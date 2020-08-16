Depremin merkez üssüne pedalladılar

depreminde yaşamlarını yitirenleri anmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara'dan yola çıkan milli sporculardan oluşan AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı, sabah erken saatlerde depremin merkez üssü Gölcük ilçesine ulaştı.Sporcular yanlarında getirdikleri karanfilleri dalış ekibine verdi. Karanfilleri alan AFAD dalış ekibi, deprem anıtı önünde anı dalışı yapıp deprem anıtının önünden denize girerek enkaza karanfilleri bıraktı. Farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Ömer Faruk Yıldız,dedi.