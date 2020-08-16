Gençler’de sağ kanat Özdemir’in

AHMET
Oğuz ile yollarını ayıran Gençlerbirliği yeni sağ bekini Süper Lig'den buldu: Özer Özdemir… Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran 22 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına varan Gençlerbirliği, pürüzlerin giderilirse 3 yıllık anlaşma imzalayacak.
Geçen sezon Fransa ekibi Le Havre'den Türkiye'ye adım atan Özer, Malatya ile 11 maçta forma giydikten sonra fazla forma şansı bulamadığı için yollarını ayırmıştı. Gençlerbirliği'nin önümüzdeki günlerde 22 yaşındaki sağ bekin menajeri Milan Çalışkan ile bir araya gelip transferi tamamlaması bekleniyor. Öte yandan Gençlerbirliği, 35 yaşındaki futbolcusu Erdem Özgenç ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.