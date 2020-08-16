Gençler’de sağ kanat Özdemir’in

Oğuz ile yollarını ayıran Gençlerbirliği yeni sağ bekini Süper Lig'den buldu: Özer Özdemir…Geçen sezon Fransa ekibi Le Havre'den Türkiye'ye adım atan Özer, Malatya ile 11 maçta forma giydikten sonra fazla forma şansı bulamadığı için yollarını ayırmıştı. Gençlerbirliği'nin önümüzdeki günlerde 22 yaşındaki sağ bekin menajeri Milan Çalışkan ile bir araya gelip transferi tamamlaması bekleniyor.