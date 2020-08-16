Halkbank ‘Hazırım’ diyor!

sezonu için yapılan hazırlıklar devam ederken, Halkbank ikinci hazırlık maçında Sorgun Belediyespor'u ağırladı.Maçta Halkbank'tan Fernando Hernandez 15 sayı ile en skorer oyuncu oldu. Mavi-Beyazlılarda Efe Bayram ve Alexander Berger 12, Oğuzhan Karasu 5, Faik Samed Güneş 4, Fatih Eren Uğur 3, Brett Walsh 2 ve Aslan Ekşi 1 sayı kaydetti. Konuk Sorgun'da Pavlovic 14, Cirovic 8, Ceheda 7 sayılık katkı yaptılar.