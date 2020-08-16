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‘Hazırım’ diyor!

Başkentin voleyboldaki temsilcisi hazırlık maçında sahadan set vermeden ayrılmayı bildi

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Halkbank ‘Hazırım’ diyor!
2020-2021 sezonu için yapılan hazırlıklar devam ederken, Halkbank ikinci hazırlık maçında Sorgun Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşmayı 25-14, 25-21 ve 26-24'lük setlerle 3-0 kazanan başkentliler, ikinci hazırlık maçında ikinci galibiyetini almış oldu. Maçta Halkbank'tan Fernando Hernandez 15 sayı ile en skorer oyuncu oldu. Mavi-Beyazlılarda Efe Bayram ve Alexander Berger 12, Oğuzhan Karasu 5, Faik Samed Güneş 4, Fatih Eren Uğur 3, Brett Walsh 2 ve Aslan Ekşi 1 sayı kaydetti. Konuk Sorgun'da Pavlovic 14, Cirovic 8, Ceheda 7 sayılık katkı yaptılar.
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Halkbank ‘Hazırım’ diyor!
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