Salgına dirençli kent için 10 gündem maddesi

ANKARA Kent Konseyi (AKK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Başkentin yerel yöneticileri ve paydaşlarının dikkatini çekmek amacıyla salgınla mücadelede alınması gereken bilimsel önlemleri açıkladı. Şahin yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'daki yerel yönetici ve paydaşlarının dikkatini çekmek amacıyla "Salgına Dirençli Kent İçin 10 Gündem" başlığıyla, salgınla mücadelede alınması gereken bilimsel önlemleri bir araya getirdiğini belirtti. Şahin, dünyada ve Türkiye'de bu konuda yapılan bilimsel çalışmalardan ve tartışmalardan yararlanılarak hazırladığı 10 gündem maddesini şöyle sıraladı:

Kentlerin geleceği planlanırken vizyoner ve hızlı, yönetimde katılımcı ve kapsayıcı olunmalı, salgına dirençli kent planlama yaklaşımlarına geçilmeli.

Yerel hizmetler yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla halk sağlığı ilkeleri dikkate alınarak yeniden tasarlanmalı, hizmet uygulamalarında şeffaflık ve açıklık öne çıkmalı.

Salgınla mücadele edebilmek için kamunun kurumsal kapasitesi ve personel yapısı bilimsel bilgi üretimine açık bir anlayışla güçlendirilmeli.

Finansal kaynak yönetiminden alternatif kaynak yönetimine geçilmeli, yerel yönetimler kaynak kullanmanın yanı sıra ortak üretim, dayanışma ve yardımlaşmayı kolaylaştıran yapılara dönüşmeli.

Eşit ve adil hizmet sunum koşullarını sağlayabilmek adına gerçek ihtiyaç sahiplerine erişecek izleme ve değerlendirme sistemleri kurulmalı, buna yönelik olarak güvene dayalı dayanışmacı bilgi ağları oluşturulmalı.

Kentte yaşayanlar arasında gerçek dayanışmayı örgütleyebilmek için kente olan aidiyet ve sahiplenme hisleri güçlendirilmeli, maddi kazanım ve beklentilerin ötesine geçen, kamusallık hissinin ağır bastığı, bürokratik ve siyasi ayrımcılıktan arındırılmış ve gerçek sorunlara odaklanan bir duygudaşlık desteklenmeli.

Salgına dirençli kentsel kamusal mekanlar oluşturmak için kent içi açık alanları artıracak, yaya ölçeğinde erişimi destekleyecek ve halk sağlığı ilkelerinin uygulanmasına olanak tanıyacak tasarım anlayışına geçilmeli.

Etkin ve güvenilir iletişim mecralarıyla bilimsel verilerle desteklenmeli, doğru mesajlarla halkın farkındalığı artırılmalı.

Kent içinde sanayi, konut, ticaret gibi kentsel işlevlerin planlanması yeniden gözden geçirilmeli, sağlıklı kent işlevleri ve mahalle merkezli bir planlama anlayışıyla kentsel işlevlerin yeniden planlanması gündeme alınmalı.

Kendi kendine yetebilen ve sağlıklı bir kent için yerel ve sürdürülebilir ekonomik dinamikler harekete geçirilmeli, yerel üretim ve yerel ekonomik girişimler desteklenmeli.



Tıbbi atıklar elektrik ve gaza dönüşüyor

ANKARA'DA uzman ekiplerce büyük bir titizlikle toplanıp imha edilen tıbbi atıklardan, elektrik ve gaz enerjisi elde ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı tıbbi atıkları toplayan personel, koruyucu kıyafetleriyle tıbbı atıkların bulunduğu yerlerin radyasyon ölçümünü yapıyor. Daha sonra ekiplerce araçlara yüklenen tıbbi atıklar, Sincan Tehlikeli ve Tıbbi Atık Tesisi'ne götürülüyor ve burada aşamalı olarak imha ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, Başkentte günlük ortalama 25 ton, yıllık 8 bin 500 ton civarında tıbbi atık çıktığını belirtti. Aslan, "Toplanan bu atıklar, ITC Sincan Tehlikeli ve Tıbbi Atık Tesislerinde Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde 'nihai tek gerçek imha' metoduyla gazlaştırma- yakma tesisinde termal yolla 1100 derece sıcaklıkta minimum 2 saniyede yakılıyor" dedi.