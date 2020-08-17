Ankaragücü’nün Afyonkarahisar kampı devam ediyor

SÜPER Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa girdiği Afyonkarahisar'daki hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takım, kamp yaptığı Kocatepe Spor Kompleksi'nde çalışmalarına devam ediyor.Kaleci Ricardo Friedrich de kampa katılarak takımla çalışmaya başladı. Başkent ekibi Afyonkarahisar kampında bugün çift antrenman yapacak.