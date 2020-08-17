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Ankaragücü’nün kampı devam ediyor

Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Ankaragücü’nün Afyonkarahisar kampı devam ediyor
SÜPER Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa girdiği Afyonkarahisar'daki hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takım, kamp yaptığı Kocatepe Spor Kompleksi'nde çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Kaleci Ricardo Friedrich de kampa katılarak takımla çalışmaya başladı. Başkent ekibi Afyonkarahisar kampında bugün çift antrenman yapacak.
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Ankaragücü’nün Afyonkarahisar kampı devam ediyor
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