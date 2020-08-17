Keçiören’de sıcak asfalt serimi devam ediyor

KEÇIÖREN Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt serim çalışmalarını Bağlum'da sürdürüyor. Bağlum'da bozuk ve yıpranmış yolları yenileyen ekipler ihtiyaç duyulan sokaklarda ise kaldırım yenileme ve peyzaj çalışması yürütüyor.Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçe genelinde başlatılan asfalt serim çalışmalarının Bağlum'da tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Altınok, "İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. 2020'nin sonuna kadar 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz 51 mahallemizin farklı noktalarında gece gündüz çalışıyor. Cadde ve sokaklarımızı Keçiören'e yakışır modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz" dedi.Göreve gelir gelmez Keçiören genelindeki park, bahçe, yol ve kaldırımların yenilenmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, yıl sonuna kadar da 100 bin ton, ihtiyaç halinde ise bu miktarın 150 bin ton asfalt serim çalışması yapılacağını söyleyen Başkan Altınok, "Keçiören çocuğu olarak bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine soktuk. Göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık, parklarımızın bakımlarını yaptık, tesislerimizin eksiklerini giderdik, ilçemizi yeniledik. Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için yeni eserlerimizin de yapımına başladık. Ortaya koyduğumuz eserlerle ve hizmetlerle Keçiören'i modern kent haline getirdik" ifadelerini kullandı