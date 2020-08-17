Kışlık hazırlıklar sağlığımızın ve cebimizin dostu

YAZIN yaşanan sebze ve meyve bolluğundan faydalanmanın tam zamanı olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Koronavirüs salgını sosyal hayatımızın yanı sıra beslenme alışkanlığımızı da büyük ölçüde değiştirdi. Karantinada vatandaşlarımız virüsten korunmak için daha doğal ve sağlıklı beslenmeye yöneldi. Bu dönemde bağışıklığı kuvvetlendirmek için yazın bolluk ve bereketinden faydalanarak doğal ürünleri kışa hazırlayıp saklamanın tam zamanı" dedi. Palandöken, "Vatandaşlarımız yaz mevsiminde hesaplı olan ürünleri kış gelmeden alıp konserve, tarhana, erişte, turşu, reçel, marmelat, gibi çeşitli yöntemlerle saklayıp kışa hazırlık yapmayı unutmamalı" şeklinde konuştu.