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Mess ve Akkol’a yeni görev

Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Mess ve Akkol’a yeni görev
TÜRKIYE Metal Sanayicileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Özgür Burak Akkol, Dünya Ekonomik Forumu bünyesindeki 4. sanayi devrimi, ileri imalat teknolojileri ve insan kaynakları alanlarındaki kurullarda görev aldı. Bu yılın ocak ayında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi ile Dünya Ekonomik Forumu'nun 4. Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı'na katılan MESS, BM ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün yanı sıra Apple, Google, Amazon, Microsoft, gibi dünyanın en büyük şirketleriyle iş birliğinde olan Dünya Ekonomik Forumu ile ilişkilerini güçlendiriyor. MESS, Dünya Ekonomik Forumu'nun "İleri İmalat Teknolojileri Aksiyon Kurulu" ve "4. Sanayi Devrimi Merkezleri Türkiye Yönlendirme Kurulu"nda da görev almaya başladı.
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Mess ve Akkol’a yeni görev
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