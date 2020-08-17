Ormanspor yeni sezonda iddialı

OGM Ormanspor Kulübü Başkanı Şahin Aybal, basketbolda yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, ülke sporuna ve basketbola önemli katkılar sağlayacaklarına inandığını ifade etti. Başkent kulübünün başkanı Aybal, 2019 Şubat ayı sonunda olağanüstü seçimle göreve geldiklerini anımsatarak,değerlendirmesinde bulundu.Aybal, OGM Ormanspor'un 1971 yılında bir grup kurum çalışanı ve emekli personelce kurulan köklü bir takım olduğuna dikkati çekerek,ifadelerini kullandı.AYBAL, Ormanspor Kulübü'nde herkesin birbirine kenetlenebildiği bir aile ortamının olduğunu kaydetti. Bu sebeple kendilerini diğer kulüplerden farklı gördüklerini vurgulayan Aybal, "Takımımıza sonradan dahil olan oyuncularımız da bu farklılığı hissediyor ve sezon sonundan bizimle devam etmek istiyor. Bu bizim için çok mutluluk verici bir durum. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın ardından basketbolda dördüncü kulüp olmak, her iki dalda bize ayrıca gurur veriyor. Ülkemizin sporuna, basketboluna önemli katkılar vereceğimizi düşünüyoruz. Ümit ediyorum ki 2020-21 sezonunda da bu anlayışla devam edeceğiz" dedi.