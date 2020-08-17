‘Şehir Şehir Eskrim’de 26. durak Eskişehir

ESKRİM Federasyonununprojesi kapsamında Eskişehir'de etkinliklerdüzenlendi. 26. durak olan Eskişehir'deki etkinliktekonuşan Gençlik ve Spor Şube MüdürüMithat Mutu, ildeki eskrim çalışmalarını anlattı.Eskrimde Eskişehir'in büyük bir aile olduğunubelirten Mutu,diye konuştu.Çalışmalar hakkında bilgi veren il temsilcisi ve antrenör Mustafa Uslular ise şunları kaydetti: "Eskişehir'de eskrim gelişmekte ve büyük potansiyelimiz var. Lisanslı sporcu sayımız, pandemi döneminden önce 260 civarındaydı. Umuyoruz bu dönem geçtikten sonra bu sayı artacak. Bununla birlikte malzeme konusunda sıkıntımız yok, her şey olabildiğince güzel gidiyor." Uluslararası eskrim hakemi Osman Tansu Tanaçan ile milli eskrim hakemleri Mehmet Şafak ve Enes Ozan Güreş, eskrimle tanışma hikayeleri ve hakemlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.