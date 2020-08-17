‘Şehir Şehir Eskrim’de 26. durak Eskişehir

ESKRİM Federasyonunun "Şehir Şehir Eskrim"
projesi kapsamında Eskişehir'de etkinlikler
düzenlendi. 26. durak olan Eskişehir'deki etkinlikte
konuşan Gençlik ve Spor Şube Müdürü
Mithat Mutu, ildeki eskrim çalışmalarını anlattı.
Eskrimde Eskişehir'in büyük bir aile olduğunu
belirten Mutu, "Şube müdürü ve bir eskrim sporcusu velisiyim. Sporcularımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda çok başarılı ve disiplinliler. Eskişehir'deki bu güzel eskrim ailesinin arasında yer almaktan son derece mutlu ve onurluyum. Çocuklarımız ve antrenörlerimizle gurur duyuyorum. Bununla birlikte, Avrupa standartlarında çok güzel bir salona sahibiz"
diye konuştu.
LİSANSLI SPORCU ARTACAK
Çalışmalar hakkında bilgi veren il temsilcisi ve antrenör Mustafa Uslular ise şunları kaydetti: "Eskişehir'de eskrim gelişmekte ve büyük potansiyelimiz var. Lisanslı sporcu sayımız, pandemi döneminden önce 260 civarındaydı. Umuyoruz bu dönem geçtikten sonra bu sayı artacak. Bununla birlikte malzeme konusunda sıkıntımız yok, her şey olabildiğince güzel gidiyor." Uluslararası eskrim hakemi Osman Tansu Tanaçan ile milli eskrim hakemleri Mehmet Şafak ve Enes Ozan Güreş, eskrimle tanışma hikayeleri ve hakemlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.