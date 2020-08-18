Başkentte bu yaz en çok domates ve karpuz tüketildi

KORONAVIRÜS (Covid-19) salgını Başkentlilerin sebze ve meyve tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi.İlkbahar aylarında C vitaminine yönelen Başkentliler, yaz aylarının başlamasıyla en çok meyve tüketmeye başladı. Ankara Büyükşehir Beleyesi Toptancı Hali verilerine göre Haziran ve Temmuz ayında en çok satılan meyve sıralamasında birinciliği karpuz alırken, domates de sebze kategorisinin liste başına oturdu.Başkentliler son iki ayda en çok karpuz tüketirken, domatesteki tüketim oranı da 11 bin tonu geçti. Yaz mevsiminde tezgâhların gözdesi olan meyvelerden karpuzu 2.872 tonla kavun izledi. Üzüm, şeftali ve muz en çok tercih edilen meyvelerden olurken, C vitamini deposu domatesi sofrasından eksik etmeyen Başkentlilerin en çok tükettiği sebzeler arasında ikinci sırada salatalık, üçüncü sırada ise patlıcan yer aldı.