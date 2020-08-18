Emre’ye yine Ankara yolu mu gözüktü?

TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da yönetimin kaleci Emre Koyuncu ile yolları ayırdığı öğrenildi.Cesar Grup Ümraniyespor'dan kaleci Burak'la anlaşan Altay'da Cihan ve Aydın ise siyah-beyazlı takımla yoluna devam ediyor.Altay'a 2017-18 sezonunda Ankaragücü'nden kiralanan Emre, ilk yılında sadece 1 kupa maçında oynadı. 2018-19'da ligde 21 kez şans bulan 24 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon 8 karşılaşmada görev aldı. Kaleci Emre için TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor da nabız yokluyor.