MHP kongresinde ‘Cumhur İttifakı’ vurgusu

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri de göz önünde bulundurularak pazar alanında yapıldı. Kongreye, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanlarından Osman Türkyılmaz, İsmail Bildik, Veysel Aydemir ve Mehmet Koyuncu ile ilçe başkanları ve partililer katıldı.Tek liste olarak seçimlere giren Merkez İlçe Başkanı Murat Abalı, partisinin yeniden güven tazeledi. Kongrede konuşan Milletvekili Halil Öztürk, "Cumhur İttifakı'nın yaşaması ve yaşatılması bakımından bütün çabayı ve gayreti göstereceklerini de sözlerine ekledi.